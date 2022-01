Alfredo Fisher advirtió por la “gravedad institucional” de la “Mesa judicial vidalista”

En una entrevista exclusiva con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el senador bonaerense del Frente de Todos, Alfredo Fisher, se refirió a la sesión especial convocada para el próximo martes para tratar la situación del legislador Juan Pablo Allan, por su participación en la reunión junto a funcionarios y empresarios con polémicas declaraciones contra organizaciones sindicales.

La Cámara Alta convocó a una sesión especial para tratar la situación del legislador Juan Pablo Allan, por su participación en la denominada “Mesa judicial vidalista”, ¿qué análisis hace de esta situación?

Inicialmente lo que hay que destacar es la gravedad institucional que quedó expresa, sí bien en la sociedad en general, los argentinos son más inquietos en términos de informarse sobre por qué pasan las cosas que pasan en su país, todo el mundo podría tener en claras algunas cuestiones en relación a lo que se denomina el lawfare, esos mecanismos mediante los cuales entre la prensa y los medios masivos de comunicación hegemónicos y algunos sectores podridos del sistema judicial de los países, se genera lo que en otros momentos se generaba mediante golpes militares, es decir superar las decisiones del pueblo que se toman en democracia, a partir de otros mecanismos para satisfacer necesidades de sectores minoritarios de cualquier sociedad.

Pasó en Brasil con la destitución de Dilma Rousseff y el encarcelamiento de Lula da Silva, pasó en Ecuador, en Bolivia y también pasa en la Argentina. Todo el mundo lo tenía más o menos sabido, pero en el video en que se menciona más coloquialmente la “Gestapo sindical”, el ex ministro de Trabajo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal (Marcelo Villegas) expone de manera taxativa todo esta situación y por eso es de una extrema gravedad.

Y por supuesto, que las fuerzas políticas expresadas en la provincia de Buenos Aires a través de las cámaras de Diputados y Senadores estén detrás de esta cuestión, me parece que es atendible, sano, es bueno que esta discusión esté sobre la mesa entre los distintos sectores de la política de la provincia de Buenos Aires.

¿Le sorprendió cuando salió a la luz este video?

Sí, me sorprendió No me sorprendió la noticia, ni se trató de algo que uno no supusiera, pero sí verlo me golpeó, fue un hecho impactante verlo en televisión, ver los diálogos y genera una sensación de debilidad institucional, estar viendo ese tipo de situaciones.

Por supuesto es algo a lo que todos tenemos qué prestarle atención, y hacer lo que esté a nuestro alcance para recuperar lo más rápido posible la confianza necesaria en nuestras discusiones democráticas.

En este tipo de prácticas, el ex presidente Mauricio Macri ha tenido una historia en que a nadie que esté medianamente informado de la política argentina le debería sorprender, era un asiduo usuario de este tipo de mecanismos, sin embargo verlo de manera tan expresa me sorprendió y me afectó. Tenemos que sensibilizarnos y hacer lo que esté a nuestro alcance para superar este tipo de mecanismos.

En este sentido, desde el bloque de diputados del Frente de Todos pidieron también juicio político contra Julio Conté Grand, ¿qué análisis hace respecto a su situación?

Creo que el procurador de la Provincia ha estado afectado por muchas cosas desde que el peronismo retornó al poder, me parece que se quedó sin soporte político necesario para ocupar el lugar que ocupa.

Están claras las condiciones qué los mecanismos vigentes en términos legales contemplan para la remoción de un funcionario de su categoría, sin embargo, en su momento, la gobernadora Vidal logró que la anterior procuradora dejara el lugar por una falta de sustento político y creo que la situación del procurador Conte Grand debería haberse resuelto mucho antes.

Sí bien es una iniciativa política que a priori no reuniría los números necesarios, sí miramos fríamente cuál es la distribución política de las bancas en Diputados y Senadores, me parece igual sano que el peronismo y el bloque de diputados de mi espacio político tome las medidas que le parece convenientes, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones qué tiene esta iniciativa que se puso de manifiesto ayer públicamente.

Creo que es una iniciativa conducente, la apoyo y aspiro a que nos den la posibilidad a todos de discutir sobre este tema e ir contribuyendo los pasos necesarios para que la “mesa judicial” y la “Gestapo sindical” sean cuestiones de un período nefasto de la Argentina, y que podamos superarlo lo antes posible