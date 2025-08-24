DeportivasUncategorized

En un media maratón histórico Unión y Esperanza completó el recorrido con la totalidad de sus atletas

Buenos Aires se convirtió en la carrera más rápida de Latinoamérica

agosto 24, 2025

En una edición histórica para la Media Maratón de Buenos Aires, el ugandés Jacob Kiplimo se impuso con un tiempo de 58 minutos y 29 segundos, y no sólo rompió el récord del circuito, sino que además, la convirtió en la carrera la más rápida de Latinoamérica.

Buenos Aires. Se corre desde las 8 de este domingo 24 de Agosto la Media Maratón de Buenos Aires. Foto: Matías Martin Campaya

El ugandés, quien había conseguido el récord mundial el pasado febrero en la ciudad de Barcelona, al completar los 21 kilómetros en menos de 57 minutos, lo escoltaron el etíope Seifu Tura Abdiwak (59m56s) y el keniata Vinicent Nyamongo Nyageo (59m57s), quienes terminaron la carrera con una diferencia de un segundo.

Entre los más de 27 mil participantes, un número de inscriptos récord para la Media Maratón de Buenos Aires, la totalidad de los lapridenses (14) representantes de Unión y  Esperanza completaron el circuito de 21 kilómetros, que comenzaba en Palermo y se extendía por el norte y el centro de la ciudad de Buenos Aires, antes de regresar al punto de partida.

Clasificación de los lapridenses:

639.      – 1841 –  Emmanuel Tejo                 –  M30-34 – M    – 01:23:37
871.      – 2023 –  Diego Lorenzo                  – M40-44 – M     – 01:26:01
3155.    – 8407 –  Marcelo Adiel Robert        –  M55-59 – M    – 01:40:21
3175.    – 8434 –  Analia Elizabeth Picchioni – F50-54 – F      – 01:40:26
3176.   – 8744 –  Tomas Bruseghini               – M18-29 – M    – 01:40:26
4455.   – 4567 –  Javier Vidal                         – M45-49 – M    – 01:45:44
8206.   – 17848 – Jose Alberto Lageyre         – M40-44 – M    – 01:56:46
9364.   – 7107 –   Karina Pais                         – F45-49 – F     – 01:59:22
12659. – 18075 – Sebastian Méndez              – M50-54 -M    – 02:05:46
14756. – 17852 – Andres Mormando              – M40-44 – M    – 02:09:33
16896. – 18060 – Luz Marina Rodriguez        – F40-44 – F     – 02:13:30
17185. – 18274 – Beatriz Suarez                    – F45-49 – F    – 02:14:05
18432. – 17916 – Milagros Barreto                 – F45-49 – F    – 02:16:45
19955. – 27779 – Clara Vilela                         – F18-29 – F    – 02:20:28

