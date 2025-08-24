Laprida participó de los Regionales JEBOS en Benito Juárez

Con la participación de una delegación de escuelas de Laprida, en el Polideportivo Municipal “Gabriel Atilio Solís”, de Benito Juárez se realizó la instancia regional de los Juegos Escolares Bonaerenses, organizados por la Región Educativa XXI y la Escuela Primaria N°5 de Coronel Rodolfo Bunge.



Los JEBO están destinados a estudiantes del último año del nivel primario y buscan recuperar el juego como actividad participativa, promoviendo la competencia formativa, la inclusión y la perspectiva de género y además de Laprida, participaron delegaciones de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Adolfo González Chaves y Benito Juárez.

Participaron estudiantes de las Escuelas Primarias N°1, 2, 3 y 23; Escuela de Educación Especial N°501 y CEF N° 8; logrando clasificar a la instancia provincial Escuela N° 1 y Escuela Especial N° 501

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Julio César Marini, funcionarios y funcionarias del Gabinete Municipal, el director de Educación Física de la Provincia, Leonardo Troncoso, acompañado de su equipo, autoridades educativas de la región y docentes. Troncoso destacó que más de 350 mil pibes y pibas participan de este programa que hoy es política pública.

Durante la jornada, se entregaron certificados y presentes a los inspectores de Educación Física de la región, se recibió a la mascota de los JEBO y las y los estudiantes participaron de distintas disciplinas deportivas, promoviendo integración, respeto y trabajo en equipo.

Desde Jefatura Distrital Laprida se puntualizaba en sus redes sociales que «toda la delegación asumió responsablemente un compromiso acorde a la Competencia Formativa del Programa»

Luego hacían público su agradecimiento «a los profes por el acompañamiento y cuidado» y extendían sus felicitaciones «a todos los alumnos participantes y a toda la delegación»