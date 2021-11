Reconocimiento Evita: distinción para la joven lapridense Anahí García

El senador provincial Alfredo Fisher, vicepresidente primero del Senado Provincial, entregó una distinción importante a la joven lapridense Anahí García en el marco del programa «Reconocimiento Evita».

El mismo llegó como consecuencia de su emprendimiento Friart, resultando distinguida entre más de un centenar de participantes.

Esta iniciativa impulsada por la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidades, la Dirección de Desarrollo Sustentable y el programa de Juventudes de la Presidencia del Senado Bonaerense busca reconocer la iniciativa de trabajo y producción gestionados por jóvenes, brindándole a los jóvenes emprendedores capacitaciones y un incentivo económico para fortalecer sus emprendimientos.

«Este premio me va a ayudar mucho. Me va a dar la posibilidad de hacer conocer mi emprendimiento y que mi marca crezca. Estoy contenta y agradezco que existan este tipo de programas que ayudan a jóvenes que queremos crecer, por que algunos no tenemos todos los recursos y esto es un gran incentivo a seguir trabajando»