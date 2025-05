Olavarría: el intendente Weisner y su preocupación por los despidos y la coyuntura de empleo

El intendente municipal de Olavarría, Maximiliano Wesner habló con Radio Olavarría y se mostró “muy preocupado” por la coyuntura de empleo: “estamos muy preocupados y ocupados por lo que nos está sucediendo. Tenemos una caída muy importante en el sector de la construcción, en el sector minero, producto de la paralización de la obra pública. Más de 500 días sin obra pública en la Argentina y eso repercute de manera directa en nuestro entramado productivo local”.

Sumó, entre los rubros, al transporte y los comercios porque “es un circulante que deja de estar día a día en el comercio olavarriense y genera una recesión importante que hace que caiga el consumo notoriamente”.

“La verdad es que estamos muy preocupados. Por los despidos en Cerro Negro, el cierre de la fábrica FABI. No solamente por esos 100 puestos perdidos ahí en la industria del papel, sino también 50 indirectos que se han perdido producto del cierre de esa planta en la localidad de Hinojo”, puntualizó el jefe comunal.

DATOS ALARMANTES DE LA DELEGACION MINISTERIO DE TRABAJO DE OLAVARRIA

En esa misma sintonía e incluso con datos alarmantes, el delegado del Ministerio de Trabajo local, Lucas Miriuka, señaló que sin contar los despidos de Cerro Negro, se informaron en abril 242 despidos. En materia estadística, es la cifra más alta al menos desde que Miriuka está a cargo de la oficina, desde 2019.

“Es mucho más grave que las crisis anteriores, no me canso de decirlo” señaló, y lo atribuyó al corte en la obra pública. De hecho, si bien contabilizó 242 despidos, son los que interviene el Ministerio de Trabajo -es decir, trabajo registrado- y no contabiliza el trabajo en negro.

Además, destacó que producto de un pedido de informes y una reunión que mantuvo con los ediles del HCD, hizo un repaso estadístico y este 2025 lleva un 45% más de despidos que los últimos 5 años, incluso contabilizando la pandemia. Grave.

En la ya tradicional movilización de jubilados de los miércoles en la sede de Anses local, al pedido de mejoras para los jubilados se sumó, casi como tema excluyente, el tema laboral en nuestra ciudad. En el documento, leído por Juan Ricaud y Ricardo Amarante, se dejó en claro que “en la Ciudad del Trabajo no hay nada para celebrar en esta fecha”.

“El gobierno no puede desentenderse de lo que está pasando ni usar a sus referentes locales para distraer la atención con propuestas incoherentes y disociadas de la realidad”, advirtieron, en referencia a las propuestas realizadas por dirigentes de La Libertad Avanza. De hecho, criticaron a Guillermo Lascano -como funcionario de PAMI- que “presentan proyectos que no dan la mínima solución a la realidad de quienes se han quedado sin trabajo”. Y pidieron, al cerrar, la conformación de un amplio frente político opositor para derrotar a Milei.