Inferiores: la lluvia obligó a la suspensión de la quinta fecha

La misma estaba programada por la Liga Lapridense de Fútbol

septiembre 20, 2025
De acuerdo al alerta meteorológico y las condiciones climáticas que rige para este sábado 20 de septiembre en Laprida y General La Madrid, por decisión de los clubes, fueron suspendidos todos los encuentros que debían disputarse en el día de hoy

Además, en el transcurso de la jornada brindaremos información respecto a los partidos de Divisiones Superiores programados para este Domingo 21 de septiembre

Cronograma de inferiores:
6 fecha: 27 de septiembre
1 fecha: 4 de octubre
9 fecha: 11 de octubre
5 fecha: 25 de octubre
7 fecha: 1 de noviembre
8 fecha: 8 de noviembre
10 fecha: 15 de noviembre
11 fecha: 22 de noviembre
12 fecha: 29 de noviembre
13 fecha: 6 de diciembre
14 fecha: 13 de diciembre

