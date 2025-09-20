Inferiores: la lluvia obligó a la suspensión de la quinta fecha

De acuerdo al alerta meteorológico y las condiciones climáticas que rige para este sábado 20 de septiembre en Laprida y General La Madrid, por decisión de los clubes, fueron suspendidos todos los encuentros que debían disputarse en el día de hoy

Además, en el transcurso de la jornada brindaremos información respecto a los partidos de Divisiones Superiores programados para este Domingo 21 de septiembre

Cronograma de inferiores:

6 fecha: 27 de septiembre

1 fecha: 4 de octubre

9 fecha: 11 de octubre

5 fecha: 25 de octubre

7 fecha: 1 de noviembre

8 fecha: 8 de noviembre

10 fecha: 15 de noviembre

11 fecha: 22 de noviembre

12 fecha: 29 de noviembre

13 fecha: 6 de diciembre

14 fecha: 13 de diciembre