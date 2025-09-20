La UCA desmiente a Milei: “No sacó a 12 millones de la pobreza”

El Gobierno nacional repitió en varias ocasiones que la gestión de Javier Milei “sacó a más de 10 millones de personas de la pobreza”, un concepto que fue rebatido por el director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, quien relativizó esas cifras y aseguró que los datos oficiales “están siendo sobredimensionados”.

“Estadísticamente es cierto que hubo una baja en la pobreza, pero el Presidente exagera la cifra. Según nuestros estudios, Milei logró sacar a 3,4 millones de personas de la pobreza respecto del 48% que dejó Alberto Fernández”, afirmó el sociólogo.

De acuerdo con los informes de la UCA, la pobreza habría descendido del 55% registrado a fines de 2023 a alrededor del 35% en la actualidad. Esto implica una reducción de 20 puntos porcentuales, equivalente a unas 8 millones de personas.

No obstante, Salvia aclaró que la comparación es problemática: “Estamos midiendo con el mismo termómetro dos cosas distintas. Se cambiaron los sistemas de precios antes y después de la devaluación, y eso afecta la consistencia de la medición”.

En esa línea, agregó: “A la gente no le sobra plata, le falta para cubrir los gastos corrientes. El presupuesto familiar se encarece con los servicios más caros y eso deja menos dinero en el bolsillo”.

El sociólogo también apuntó contra la falta de actualización en los indicadores oficiales: “El INDEC tiene una deuda de hacer posible la comparación estadística, sino va a quedar desactualizado. Hoy está todo listo para la nueva medición del IPC, pero no se implementa. Habrá que preguntar por qué”.