El Frente de Todos presentó proyecto de ley “Artistas Bonaerenses”

Presentaron esta mañana el proyecto de ley “Artistas Bonaerenses” en el rectorado de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Participaron del encuentro, la candidata a senadora provincial Teresa García, el senador bonaerense Francisco “Paco” Durañona, el Director Provincial de Patrimonio Cultural, Pedro Delheye, y la vicerrectora de la casa de estudios, Silvina Sansarricq y entre los adherentes a este proyecto se encuentra el senador provincial de nuestra ciudad Alfredo «Pichi» Fisher.

“Esta iniciativa fue el resultado de un extenso trabajo con ellos y sus equipos, a partir de concebir que la Provincia es muy rica en el campo artístico, que tiene una vasta historia y patrimonio cultural, con hombres y mujeres que se abocaron a esta tarea determinante en la formación de nuestra identidad nacional, bonaerense y comunal desde el arte y que resulta un sector con un fuerte potencial productivo que además fue duramente castigado por la pandemia”, afirmó Durañona.

Sansarricq afirmó que la Universidad y el edificio del rectorado, donde se desarrolló la presentación “es un espacio que estuvo pensado para la cultura, para la presentación de manifestaciones artísticas. Estos son los primeros pasos en este sentido, las puertas de este lugar están abiertas para acompañar todas las iniciativas que tengan en que ver con el crecimiento cultural”.

En este sentido, el ex intendente sostuvo que “la Argentina del Siglo XXI es de los pueblos y eso es lo que expresamos con este proyecto. La Universidad es parte esencial del desarrollo de los pueblos y por eso es relevante que esto se lleve a cabo en la última casa universitaria pública”.

La iniciativa apunta a “proteger, promocionar y apuntalar el desarrollo de artistas bonaerenses a través del impulso de un mercado cultural”, explicó el legislador de la segunda sección electoral. “A veces pareciera que es solamente una cuestión de disfrute, nos ponemos en el rol del espectador y nos olvidamos que es un trabajo, un esfuerzo y dedicación de los artistas. Por eso, para poder disfrutar más y lograr mayor producción artística, es imprescindible que podamos promocionar y promover la actividad en el lugar de su radicación para que los actores, músicos y artistas no tengan que desarraigarse y probar suerte en la capital abandonando la enorme riqueza del interior”.

El proyecto además de Fisher cuenta con las adhesiones de los senadores Ana Gladis Devalle, José Luis Pallares; Facundo Ballesteros, Feliú Marcelo, María Reigada, Luis Omar Vivona y Magdalena Goris.

Por su parte, la candidata a senadora bonaerense expresó que “quizás en los años 80 la importancia estaba en la Capital Federal pero hoy no, hoy son los habitantes y el desarrollo del interior. La cultural es un lugar de trabajo y producción y debe ser considerado y honrado como tal. Los lugares de venta no son solo eso, sino que son lugares de encuentro y no hay nada más lindo que haya fiesta en el pueblo”. Es por ello que “se hace imprescindible fomentar el arraigo con todas las posibilidades que generan trabajar en políticas que generan identidad”.

Para finalizar, Durañona celebró el acto de presentación en San Antonio de Areco “debemos salir del Palacio, esta ciudad es la capital de la tradición y la cultura, es nuestra identidad, es la base central de lo que debe ser nuestra autoestima como argentinos, bonaerenses y arequeros ya que el reservorio artístico cultural es extraordinario”. El evento contó con músicos en vivo, muestra de artistas locales, bailes tradicionales y degustación de comidas regionales.

Puntos centrales del proyecto:

Crear un mercado cultural bonaerense que permita la protección, promoción y desarrollo de los y las artistas, dando a conocer sus obras promoviendo la actividad artística por la provincia.

Las dependencias y organismos de la Provincia deberán exhibir al menos una obra de un/a artista bonaerense en edificios donde se cumplan funciones de atención al público.

Se creará el Fondo Permanente de Artistas Bonaerenses que sólo podrá ser utilizado para fomentar el desarrollo de los mismos.

Se creará el Sistema de Protección, Protección y Desarrollo del Artista Bonaerense, con el fin de preservar el patrimonio artístico de la Provincia para promover la actividad y difundir las obras a través de ferias y/o venta de las mismas.

Se organizarán cursos y se gestionará la concesión de espacios de exhibición sin costo.

Se instituye el premio a la labor artística que será otorgado anualmente, para cada rama artística.

Se auspiciará, asesorará y fomentará la creación y funcionamiento de cooperativas, asociaciones u otras formas de agrupamiento de artistas.