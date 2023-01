“Argentina, 1985” fue distinguida con el Globo de Oro

La Plata, 12 Ene (Por InfoGEI).- “Argentina, 1985” compitió con las películas «RRR», de India; «All Quiet on the Western Front», de Alemania; «Close», de Bélgica, y «Decision to Leave», de Corea del Sur.

“Estoy muy feliz de estar aquí”, dijo Santiago Mitre al recibir el premio. “Le quiero dedicar este premio al gran actor Ricardo Darín, y compartirlo con todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando. Creo que la democracia es algo que necesitamos y necesitamos seguir luchando por ella», concluyó.

Por su parte, Ricardo Darín sostuvo: “Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría. Los quiero”.

Según supo InfoGEI, se trata de un gran reconocimiento para el cine argentino que, con esta película, ya fue distinguido en el Festival de Venecia, en San Sebastián, el National Board of Review, los Premios Forqué y el Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.

Además, recientemente, Argentina, 1985 obtuvo tres premios Coral por actuación masculina (Ricardo Darín), dirección artística (Micaela Saiegh) y mejor guion (Mariano Llinás y Santiago Mitre), en la gala de clausura del 43° Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba.

Desde el Ministerio de Cultura celebramos este reconocimiento al cine argentino y felicitamos a su director, actores, actrices y equipo técnico por esta distinción tan merecida. (InfoGEI)Ap