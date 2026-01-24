Deportivas

XVIII Triatlón del Paraíso: Laprida recibe esta competencia el domingo 25 de enero

Organizada por la Dirección de Deportes conjuntamente con Jorge Newbery (Clubes en acción)

enero 24, 2026

Laprida se prepara para vivir una de sus clásicas competencias de verano cuyo escenario principal será el Complejo Municipal Balneario El Paraíso.

La cita será el domingo 25 de enero, en el ‍XVIII Triatlón del Paraíso, que es organizado por la Dirección de Deportes municipal en el marco del programa Clubes en Acción, conjuntamente con el Club Atlético Jorge Newbery.

Esta tradicional competencia propone un nuevo desafío para los competidores locales y de la región que llegan para disfrutar y compartir la prueba con sus familias y amigos y también de la estadía en uno de los más bellos lugares de esparcimiento de la zona.

Domingo 25 de enero 2026
Horario de largada 09:30 h (Laguna El Paraíso)
En Balneario El Paraíso de Laprida

#Inscripción
Deben realizarla a través de este link [https://docs.google.com/…/1FAIpQLSetWxIqUhYnjv…/viewform]
Donde también podés encontrar las categorías y premiación.
Distancias Individuales y Dúos (deben completar las tres disciplinas entre los participantes del equipo)
Natación: 500 mts.+ 20 km Ciclismo MTB + 5 km Pedestrismo.
Distancia Tríos
Natación: 500 mts + 30 km Ciclismo MTB + 5 km Pedestrismo
Incluye Kits: Agua + Turrón + Fruta

Valor inscripción
Desde 24 ENE 2026 hasta día de la competencia Individual $40.000 | Dúos: $65.000 | Posta/Tríos $95.000
Aboná la inscripción realizando transferencia o depósito bancario a la cuenta: alias: CAJN.TRIA
Enviar comprobantes de pagos al WhatsApp: 2284-535326 – Dirección de Deportes

Contactos: WhatsApp 2284-535326 (Fer) 2284-699501 (Titi)

Circuitos

enero 24, 2026

Publicaciones relacionadas

XVIII Triatlón del Paraíso: Laprida recibe esta competencia el domingo 25 de enero

enero 10, 2026

Atención Colapinto: el calendario de la Fórmula Uno para el 2026

enero 2, 2026

Fútbol: Racing venció a Platense 2 a 0 en la primera final de reserva

diciembre 8, 2025

Fútbol: Racing venció a Newbery en la primera final del Oficial 2025

diciembre 8, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba