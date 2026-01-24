XVIII Triatlón del Paraíso: Laprida recibe esta competencia el domingo 25 de enero

Laprida se prepara para vivir una de sus clásicas competencias de verano cuyo escenario principal será el Complejo Municipal Balneario El Paraíso.

La cita será el domingo 25 de enero, en el ‍XVIII Triatlón del Paraíso, que es organizado por la Dirección de Deportes municipal en el marco del programa Clubes en Acción, conjuntamente con el Club Atlético Jorge Newbery.

Esta tradicional competencia propone un nuevo desafío para los competidores locales y de la región que llegan para disfrutar y compartir la prueba con sus familias y amigos y también de la estadía en uno de los más bellos lugares de esparcimiento de la zona.

Domingo 25 de enero 2026

Horario de largada 09:30 h (Laguna El Paraíso)

En Balneario El Paraíso de Laprida

#Inscripción

Deben realizarla a través de este link [https://docs.google.com/…/1FAIpQLSetWxIqUhYnjv…/viewform]

Donde también podés encontrar las categorías y premiación.

Distancias Individuales y Dúos (deben completar las tres disciplinas entre los participantes del equipo)

Natación: 500 mts.+ 20 km Ciclismo MTB + 5 km Pedestrismo.

Distancia Tríos

Natación: 500 mts + 30 km Ciclismo MTB + 5 km Pedestrismo

Incluye Kits: Agua + Turrón + Fruta

Valor inscripción

Desde 24 ENE 2026 hasta día de la competencia Individual $40.000 | Dúos: $65.000 | Posta/Tríos $95.000

Aboná la inscripción realizando transferencia o depósito bancario a la cuenta: alias: CAJN.TRIA

Enviar comprobantes de pagos al WhatsApp: 2284-535326 – Dirección de Deportes

Contactos: WhatsApp 2284-535326 (Fer) 2284-699501 (Titi)

Circuitos