UPSO: Inscripción cargos docentes invitados para enfermería en sede Laprida
La Universidad Provincial del Sudoeste realiza tres llamados a Inscripción para cargos docentes
La Universidad Provincial del Sudoeste realiza un nuevo llamado a inscripción para cubrir cargos Docentes Invitados para la carrera de Enfermería que se dictará en Laprida, en el ciclo 2026.
SEDE LAPRIDA
SEGUNDO LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE DOCENTES INVITADOS
EX-2025-29941301-GDEBA-FCHYSUNVPSO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD
PRIMER CUATRIMESTRE 2026
Número 1042
Un (1) cargo de AUXILIAR INVITADO
Carrera: ENFERMERÍA
Materia: FILOSOFÍA DEL CUIDADO
Carga horaria: 32 hs.
Requisitos que deben cumplir los postulantes:
Poseer título universitario o constancia de título en trámite.
Ser residente de la localidad correspondiente a la Sede objeto del llamado o certificar domicilio con una
distancia de hasta veinticinco (25) km. de la localidad objeto del llamado.
Período de inscripción: del 2 de febrero al 8 de febrero de 2026.
Se deberá inscribir vía web al cargo al que se postula, a través de la página de la UPSO
www.upso.edu.ar (Docentes > Inscripción Docentes Invitados). Allí se le solicitará que presente en formato PDF la documentación aquí abajo detallada, junto con la Declaración Jurada sobre su postulación, en los términos del Régimen para la Designación de Docentes Invitados según Res. CSU 181/19, Res. CSU 59/20 y Res. CSU 115/20:
Un (1) archivo PDF con la DDJJ completa y firmada
Un (1) archivo PDF con la información que respalde lo solicitado en el afiche (certificados, cursos,
antecedentes, etc)
Un (1) archivo PDF con su Curriculum Vitae
Un (1) archivo PDF de ambas caras de su DNI
Un (1) archivo PDF de ambas caras de sus Títulos (títulos, certificado título en trámite o analítico según corresponda)
Informes al correo electrónico: chs@upso.edu.ar
———————————-
SEDE LAPRIDA
TERCER LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE DOCENTES INVITADOS
EX-2025-29941301-GDEBA-FCHYSUNVPSO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD
PRIMER CUATRIMESTRE 2026
Número 1041
Un (1) cargo de AUXILIAR INVITADO
Carrera: ENFERMERÍA
Materia: TEORÍA ANTROPOLÓGICA DE LA SALUD
Carga horaria: 32 hs.
Requisitos que deben cumplir los postulantes:
Poseer título universitario o constancia de título en trámite.
Ser residente de la localidad correspondiente a la Sede objeto del llamado o certificar domicilio con una distancia de hasta veinticinco (25) km. de la localidad objeto del llamado.
Período de inscripción: del 2 de febrero al 8 de febrero de 2026.
Se deberá inscribir vía web al cargo al que se postula, a través de la página de la UPSO
www.upso.edu.ar (Docentes > Inscripción Docentes Invitados). Allí se le solicitará que presente en formato PDF la documentación aquí abajo detallada, junto con la Declaración Jurada sobre su postulación, en los términos del Régimen para la Designación de Docentes Invitados según Res. CSU 181/19, Res. CSU 59/20 y Res. CSU 115/20:
Un (1) archivo PDF con la DDJJ completa y firmada
Un (1) archivo PDF con la información que respalde lo solicitado en el afiche (certificados, cursos,
antecedentes, etc)
Un (1) archivo PDF con su Curriculum Vitae
Un (1) archivo PDF de ambas caras de su DNI
Un (1) archivo PDF de ambas caras de sus Títulos (títulos, certificado título en trámite o analítico según
corresponda)
Informes al correo electrónico: chs@upso.edu.ar
———————————-
SEDE LAPRIDA
CUARTO LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE DOCENTES INVITADOS
EX-2025-29941301-GDEBA-FCHYSUNVPSO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD
PRIMER CUATRIMESTRE 2026
Número 942
Un (1) cargo de PROFESOR INVITADO
Carrera: ENFERMERÍA
Materia: PROCESOS BIOLÓGICOS DEL SER HUMANO I
Carga horaria: 64 hs.
Requisitos que deben cumplir los postulantes:
Poseer título universitario de grado, y;
Acreditar una antigüedad no inferior a cinco (5) años como egresado universitario, o;
Acreditar una antigüedad no inferior a tres (3) años como docente universitario. Tendrán prioridad los
aspirantes que se hayan desempeñado como Jefe de Trabajos Prácticos/Asistente o hayan revestido como
Profesores en una institución universitaria o en una institución de educación superior no universitaria, o;
Acreditar una antigüedad no inferior a tres (3) años como docente en instituciones educativas no
universitarias.
Período de inscripción: del 2 de febrero al 8 de febrero de 2026.
Se deberá inscribir vía web al cargo al que se postula, a través de la página de la UPSO
www.upso.edu.ar (Docentes > Inscripción Docentes Invitados). Allí se le solicitará que presente en formato PDF la documentación aquí abajo detallada, junto con la Declaración Jurada sobre su postulación, en los términos del Régimen para la Designación de Docentes Invitados según Res. CSU 181/19, Res. CSU 59/20 y Res. CSU 115/20:
Un (1) archivo PDF con la DDJJ completa y firmada
Un (1) archivo PDF con la información que respalde lo solicitado en el afiche (certificados, cursos,
antecedentes, etc)
Un (1) archivo PDF con su Curriculum Vitae
Un (1) archivo PDF de ambas caras de su DNI
Un (1) archivo PDF de ambas caras de sus Títulos (títulos, certificado título en trámite o analítico según
corresponda)
Informes al correo electrónico: chs@upso.edu.ar