UPSO: Inscripción cargos docentes invitados para enfermería en sede Laprida

La Universidad Provincial del Sudoeste realiza un nuevo llamado a inscripción para cubrir cargos Docentes Invitados para la carrera de Enfermería que se dictará en Laprida, en el ciclo 2026.

SEDE LAPRIDA

SEGUNDO LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE DOCENTES INVITADOS

EX-2025-29941301-GDEBA-FCHYSUNVPSO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD

PRIMER CUATRIMESTRE 2026

Número 1042

Un (1) cargo de AUXILIAR INVITADO

Carrera: ENFERMERÍA

Materia: FILOSOFÍA DEL CUIDADO

Carga horaria: 32 hs.

Requisitos que deben cumplir los postulantes:

Poseer título universitario o constancia de título en trámite.

Ser residente de la localidad correspondiente a la Sede objeto del llamado o certificar domicilio con una

distancia de hasta veinticinco (25) km. de la localidad objeto del llamado.

Período de inscripción: del 2 de febrero al 8 de febrero de 2026.

Se deberá inscribir vía web al cargo al que se postula, a través de la página de la UPSO

www.upso.edu.ar (Docentes > Inscripción Docentes Invitados). Allí se le solicitará que presente en formato PDF la documentación aquí abajo detallada, junto con la Declaración Jurada sobre su postulación, en los términos del Régimen para la Designación de Docentes Invitados según Res. CSU 181/19, Res. CSU 59/20 y Res. CSU 115/20:

Un (1) archivo PDF con la DDJJ completa y firmada

Un (1) archivo PDF con la información que respalde lo solicitado en el afiche (certificados, cursos,

antecedentes, etc)

Un (1) archivo PDF con su Curriculum Vitae

Un (1) archivo PDF de ambas caras de su DNI

Un (1) archivo PDF de ambas caras de sus Títulos (títulos, certificado título en trámite o analítico según corresponda)

Informes al correo electrónico: chs@upso.edu.ar

———————————-

SEDE LAPRIDA

TERCER LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE DOCENTES INVITADOS

EX-2025-29941301-GDEBA-FCHYSUNVPSO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD

PRIMER CUATRIMESTRE 2026

Número 1041

Un (1) cargo de AUXILIAR INVITADO

Carrera: ENFERMERÍA

Materia: TEORÍA ANTROPOLÓGICA DE LA SALUD

Carga horaria: 32 hs.

Requisitos que deben cumplir los postulantes:

Poseer título universitario o constancia de título en trámite.

Ser residente de la localidad correspondiente a la Sede objeto del llamado o certificar domicilio con una distancia de hasta veinticinco (25) km. de la localidad objeto del llamado.

Período de inscripción: del 2 de febrero al 8 de febrero de 2026.

———————————-

SEDE LAPRIDA

CUARTO LLAMADO A INSCRIPCIÓN PARA CUBRIR CARGOS DE DOCENTES INVITADOS

EX-2025-29941301-GDEBA-FCHYSUNVPSO

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA SALUD

PRIMER CUATRIMESTRE 2026

Número 942

Un (1) cargo de PROFESOR INVITADO

Carrera: ENFERMERÍA

Materia: PROCESOS BIOLÓGICOS DEL SER HUMANO I

Carga horaria: 64 hs.

Requisitos que deben cumplir los postulantes:

Poseer título universitario de grado, y;

Acreditar una antigüedad no inferior a cinco (5) años como egresado universitario, o;

Acreditar una antigüedad no inferior a tres (3) años como docente universitario. Tendrán prioridad los

aspirantes que se hayan desempeñado como Jefe de Trabajos Prácticos/Asistente o hayan revestido como

Profesores en una institución universitaria o en una institución de educación superior no universitaria, o;

Acreditar una antigüedad no inferior a tres (3) años como docente en instituciones educativas no

universitarias.

Período de inscripción: del 2 de febrero al 8 de febrero de 2026.

