Política: en sesión preparatoria asumieron los nuevos concejales en Laprida

Se realizó en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Laprida, en la planta alta de la Municipalidad, el viernes 5 de diciembre, la sesión preparatoria del cuerpo legislativo con la asunción de los nuevos concejales electos en las elecciones provinciales del mes de Septiembre.

La sesión iniciada a las 19,01 horas, fue presidida por Silvio Omar, concejal de mayor edad de la lista ganadora quien designó como secretaria a la concejal Alejandra Molina.

El izamiento de la bandera fue realizado por las concejales Silvia Suárez (UCR) y Karen Lestarpe (PJ)

Durante la apertura de la sesión se dió lectura a notas de salutaciones institucionales, entre ellas una del Intendente Alfredo Fisher quien no se encontraba en la ciudad de Laprida y antes del juramento la Comisión de Poderes integrada por los seis concejales en funciones procedió a aprobar el dictamen correspondiente luego de un cuarto intermedio para la asunción de los 6 nuevos concejales.

El concejal Silvio Omar fue el primero en tomar juramente mientras que a continuación lo hicieron Jaquelin García y Matías Bertolotto por alianza Fuerza Patria, Sebastián Arístegui y Jorgelina Echeverría, por Alianza La Libertad Avanza y por último Mariana Pirozzolo por Somos Buenos Aires.

Por su parte desde el oficialismo se propuso la continuidad de Juliana Actis como Secretaria del cuerpo legislativo para los próximos dos años y la moción fue aprobada por unanimidad, procediéndose al correspondiente juramento de Actis.

La jornada finalizado con el arrio de la bandera realizado por la concejal Jorgelina Echeverria (PRO) y Matías Bertolotto (FP)

Fotos: Mauro Arias