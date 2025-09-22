Hockey: Lilán ganó la fase regular y va por el título en primera femenino

Se jugó el domingo por la tarde en la cancha sintética municipal en el Club Lilán, el partido de la última fecha de la fase regular de la Liga Azuleña de Hockey, de primera división con un importante triunfo para el equipo de nuestra ciudad.

Las chicas de la primera azulgrana, en un partido bajo la lluvia, vencieron a EDAL de la ciudad de Tandil por 2 a 0, con tantos anotados por su capitana Melisa Rojas y Ayelen Andreatta.