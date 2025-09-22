Deportivas

Hockey: Lilán ganó la fase regular y va por el título en primera femenino

Se jugó la última fecha del Torneo de la Liga Azuleña y las azulgranas finalizaron primeras

septiembre 22, 2025
Se jugó el domingo por la tarde en la cancha sintética municipal en el Club Lilán, el partido de la última fecha de la fase regular de la Liga Azuleña de Hockey, de primera división con un importante triunfo para el equipo de nuestra ciudad.
Las chicas de la primera azulgrana, en un partido bajo la lluvia, vencieron a EDAL de la ciudad de Tandil por 2 a 0, con tantos anotados por su capitana Melisa Rojas y Ayelen Andreatta.
Con este triunfo terminaron primeras en la fase regular y le sacaron 8 puntos al segundo. El próximo encuentro será por los cuartos de final en fase de playoff el próximo domingo 28 de septiembre.
El conjunto lapridense formó con: Valeria Berestain, Ana Fernández, Yesica Castro, Erina Saint Girons, Macarena Iriarte, Juana Herrero, Melisa Rojas, Milagros Zanazzi, Mariquena Zanazzi, Ayelén Andreatta y Belén Zurita. Ingresaron Inés Peiretti, Mailén Arias, Camila Dries y Miguela Riviere. DT: Sebastián Arístegui.
