Fútbol: Racing venció a Platense 2 a 0 en la primera final de reserva

En la cancha de Jorge Newbery se jugó el domingo el partido final de ida del Torneo de reserva que organiza la Liga Lapridense de Fútbol, entre los equipos de Platense y Racing.

Los lamadritenses lograron una importante y merecida victoria por 2 a 0 en el encuentro que tuvo como arbitro a Lucas Barreto y que se definirá el próximo domingo en la cancha de Racing.

En el primer tiempo con un gol de tiro penal, convertido por Tomás Torres, el equipo de La Madrid se ponía en ventaja.

Cuando ya el partido culminaba, y después de no aprovechar chances para aumentar la diferencia, Lazaro Billani puso el 2 a 0 aprovechando un largo rebote que ofrecía el arquero calamar Izarriaga, luego de un remate desde afuera del área de un jugador académico.

Algunos incidentes entre jugadores al finalizar el partido determinó algunas expulsiones del árbitro de buen trabajo durante el tiempo reglamentario.

Foto: infogl.com.ar