Fútbol: Racing venció a Newbery en la primera final del Oficial 2025

En la cancha de Jorge Newbery se jugó el domingo 7 la final de ida del torneo Oficial 2025, tercera edición de la Copa Walter Rogelio Bidart y Racing de La Madrid obtuvo una importante ventaja al ganar como visitante por 2 a 1.

Con goles de Agustín Fernández y Valentín Gerez los lamadritenses consiguieron una ventaja importante como visitante. Había empatado transitoriamente para Newbery Javier Lucero.

En los primeros 20 minutos de la etapa inicial, Racing fue quien controló el encuentro ante un Jorge Newbery, aprovechando el buen trabajo de Francisco Monclus y el acompañamiento de Néstor Garland ganando la mitad de cancha y cuando iban 16 minutos Monclús gano las espaldas de los volantes de Newbery, habilitó a Torres quien saco un remate desde el borde del área grande y con esfuerzo alcanzo a tapar Molina, en el rebote sólo Agustín Fernández lo aprovechó para poner el 1 a 0.

En los minutos finales con un Racing algo replegado y buscando jugar de contragolpe, el «Cacique» se fue haciendo fuerte y aprovechando las espaldas de Armesto con un interesando momento de Aguado y el coraje y manejo de pelota de Hatrick en la mitad de cancha y Regalado en la ofensiva pudo empezar a inquietar a Arroquy y así fue como después de un tiro libre y un cabezazo en el primer palo permitió a Javier Lucero entrando por el segundo empujarla al gol ante el desesperado esfuerzo del arquero lamadritense por evitar el gol. Era el 1 a 1, por ese instante un resultado que se ajustaba a lo ofrecido por ambos equipos en la etapa inicial.

En el complemento el trámite fue en todo momento parejo con dominio repartido de control del balón y en ambos casos con pocas llegadas sobre los arcos.

Y cuando se estaba llegando a los 25 minutos en un ataque de Racing que parecía no tener peligrosidad aparecio Valentín Gerez para sacar un remate desde 20 metros que sorprendió a Molina y se clavó en el fondo del arco para darle una nueva ventaja al equipo de La Madrid. Era el 2 a 1 para el visitante con un golazo para el recuerdo

Newbery intentó llegar al empate con centros buscando a Regalado que no tuvieron buen destino mientras Racing con espacio y a través especialmente de Pachu Gomez intentaba estirar la ventaja.

Llegó el final con 7 minutos de adicional y el importante triunfo de Racing por 2 a 1 y la serie se definirá en La Madrid el próximo domingo.

Fotos: infogl.com.ar