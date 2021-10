Fútbol: Racing venció a Juventud y llegó a la punta del Oficial

Se jugó esta tarde la sexta fecha del Torneo Oficial de Divisiones Superiores de la Liga Lapridense de Fútbol y en el partido destacado de la jornada Juventud en su cancha perdió el invicto y la punta al ser vencido por Racing de General La Madrid por 2 a 0.

En el estadio Evaristo Elia, el local Platense terminó empatando en un gol ante Jorge Newbery, en el partido despedida de Germán «Chipy» Martín como árbitro de la Liga Lapridense de Fútbol.

Por su parte Lilán sumo tres puntos valiosos ante un rival directo en la lucha por el acceso a semifinales, venció a Barracas en el barrrio chino por 3 a 2.

Por su parte Ingeniero Newbery sumó por primera vez de a tres, al golear al colista San Jorge por 5 a 0.

En la fecha tuvo jornada libre Alumni de Benito Juárez.

Posiciones: Racing 13 puntos, Lilan y Juventud 12, Barracas y Alumni 9, Ingeniero 5, Platense 4, Newbery 3 y San Jorge 1.

Los cuatro primeros clasifican a semifinales donde se cruzaran 1 con 4 y 2 con 3. Restan para el final de la fase regular 3 jornadas y en la próxima fecha se enfrentarán Lilán vs. Ingeniero Newbery, San Jorge vs. Platense, Newbery vs. Juventud y Racing vs. Alumni. Queda libre: Deportivo Barracas.