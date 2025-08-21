El municipio entrego a Juventud 20 millones de pesos para iniciar la obra de un gimnasio

El día martes 19-08 por la tarde, el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, junto al Secretario de Gobierno, Cristian Sampayo y el Director de Deportes, Agustín Bernadaz, entregó el aporte de 20 millones de pesos, al Club Social y Deportivo Juventud.

Acompañado por integrantes de la comisión directiva del Club Juventud, su presidente Nicolás Martínez Souto, recibió el aporte, y contó a los presentes el destino que tendrá: el inicio de la construcción de la primera etapa del Gimnasio del Club, que constará –según lo planificado– de cinco etapas. Y para esta primera etapa destinarán éstos fondos, y otros aportes que serán gestionados por el club de distintas formas.

“Muchas gracias por recibirnos en este SUM a todo el equipo de Juventud, a las diferentes comisiones, al Presidente, a los referentes de las distintas comisiones del club. Es muy generador poder llegar a un Club que le dedica muchas horas a los pibes y pibas, como es el Club Juventud, y como lo son todos los clubes de Laprida”, inició el encuentro el Intendente Fisher. “Seguramente este Fortaleciendo va a cumplir los sueños de muchos que le ponen muchas horas a este trabajo”.

“Cada uno de los clubes hacen un trabajo que es irremplazable”, sintetizó Fisher. “Desde hace 17 años este programa les ha permitido a los clubes tener más infraestructura”.

Luego, Martínez Souto agradeció al Municipio por el programa Fortaleciendo Mi Club, y detalló la obra a gran escala que van a encarar. “Creo que es un proyecto superador, y sin estos aportes no sería posible realizarlos”. Agradeció a toda la comisión del club y también a la arquitecta Aldana Chichizola quien está guiando y llevando adelante el proyecto.

También se destacó el inicio de obra en el predio del ferrocarril de las canchas auxiliares de Juventud y Platense para que cada uno de ellos cuente con un espacio más para sus prácticas.

“Fortaleciendo Mi Club”, es un programa que ya lleva más de 17 años de ejecución y que brinda apoyo a los clubes de Laprida para el desarrollo de obras de infraestructura.