Interés general
Carolina Doartero presento su nuevo libro en Laprida
Será el próximo 30 de enero en la Biblioteca Popular Laprida
Se realizará el próximo 30 de enero en la Biblioteca Popular Laprida la presentación de un nuevo libro de Carolina Doartero, en la oportunidad será su séptimo trabajo literario y se titula «Un nido en la boca».
La presentación con la escritora lapridenses, radicada en Buenos Aires, se efectuará desde las 19,30 horas y se realizará la lectura de sus poemas con el acompañamiento musical de Romina Holzmann y Adrián Bertellys.
El libro fue presentado en el mes de octubre y realizado a través de Alción Editora. Anteriormente Doartero ha realizado otros libros de poemas como Con los pies desnudos (2001), Hidra y Sirena (2005), Fermento (2008), La Fiereza (2012), Sibila (2018) y Vuelo de abeia (2023).