Bonaerenses: atletismo y natación los primeros clasificados para la final provincial

Sub 18 Laprida ganó 3 – 1 a Tres Arroyos.

Las atletas Dara Mayer en 800 mts sub 16 y Zoe Zorrilla en 1500 mts sub 18 finalizaron en la segunda posición.

Laprida 2 vs Dorrego 4

Laprida 2 vs Dorrego 3

Además participaron Genara Loos 3° puesto en 100 mts libre sub 14 femenino, Alexia Bálsamo 2° puesto en 100 mts espalda sub 16 femenino, Lucas Burgardt 2° puesto en 200 mts libre sub 16 masculino.