Vacunación para embarazadas contra el virus respiratorio (VSR)

enero 21, 2026

La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa que, a partir del mes de enero comenzó la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a las embarazadas que se encuentren entre la semana 32 de edad gestacional hasta la semana 36 inclusive.

Se aplica una sola dosis y protege al bebe contra bronquiolitis y neumonía por VSR hasta los 6 meses de edad.

Lugares y horarios de Vacunación:
Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz
Lunes a viernes de 6.00 a 14.00 horas
Centros de Atención Primaria de la Salud
Lunes a viernes de 6.00 a 14.00 horas

