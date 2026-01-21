Vacunación para embarazadas contra el virus respiratorio (VSR)

La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa que, a partir del mes de enero comenzó la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a las embarazadas que se encuentren entre la semana 32 de edad gestacional hasta la semana 36 inclusive.

Se aplica una sola dosis y protege al bebe contra bronquiolitis y neumonía por VSR hasta los 6 meses de edad.

Lugares y horarios de Vacunación:

Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz

Lunes a viernes de 6.00 a 14.00 horas

Centros de Atención Primaria de la Salud

Lunes a viernes de 6.00 a 14.00 horas