Fútbol: se adelanta la última fecha de la fase de grupo de Primera y femenino

Ante la llegada de un fin de semana largo, los directivos de los clubes afiliados a la Liga Lapridense en su totalidad junto a la Mesa Directiva determinaron el adelanto para el viernes 17 de los cuatro partidos de la novena y última fecha de la fase regular

Desde la Liga Lapridense ante las consultas de los clubes para el adelantamiento dio su aprobación «siempre y cuando todos los partidos se jueguen el mismo día» atendiendo que en todos esta en juego la clasificación a semifinales o las posiciones finales para los cruces.

Luego de tener también el aval de la prestación de servicio de las seccionales policiales de Laprida, General La Madrid y Benito Juárez se resolvió avanzar con la programación de la fecha para el próximo viernes 17.

Este adelantamiento de la jornada además permite que todos aquellos vinculados al fútbol como protagonistas como así también los simpatizantes de los clubes puedan disfrutar el día del padre junto a sus familias.

Los horarios serán a las 11 el encuentro de fútbol femenino y luego desde las 13 horas la reserva y primera división.

Los partidos de la novena fecha son los siguientes: Juventud vs. Lilán; Platense vs. Barracas; Alumni vs. San Jorge y Racing vs. Jorge Newbery. Tiene fecha libre Ingeniero Newbery.

Foto Mauro Arias