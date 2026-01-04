Carbap reclamó ayuda para los productores damnificados por los incendios

Carbap se solidarizó y reclamó ayuda para los productores damnificados por los incendios de campos en la provincia de Buenos Aires, y principalmente en la de La Pampa.

Recuerda la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa que una vez controlado el fuego, “viene el control de daños. En el 2017, desde Carbap debimos articular ayuda de envío de forraje para poder mantener el ganado que sobrevivió a las llamas en conjunto con el Ejército Argentino, cuando se quemaron más de 300 mil hectáreas. Actualmente, con casi 100 mil hectáreas quemadas en La Pampa, serán necesarias líneas de crédito diferenciales que amerita este tipo de catástrofe para recomponer alambrados, corrales, mangas y demás, necesarios para volver a producir normalmente”.

Fuente: Agencia DIB