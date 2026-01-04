Policiales

Necochea: turistas lapridenses fueron despojados de sus objetos

“Motochorros” les robaron un bolso del interior de una camioneta, luego de destrozar un cristal

Una familia de turistas de Laprida denunció ayer la sustracción de un bolso y una mochila que contenían prendas de vestir, dinero en efectivo, documentación y otras pertenencias de los visitantes.

 

Los dos “motochorros” interceptaron una camioneta marca Ford modelo Ranger, que se encontraba estacionada frente a un complejo turístico situado a pocos metros del complejo Lago de los Cisnes.

 

Aparentemente, los integrantes de la familia de Laprida se hallaban recorriendo ese paseo costero y al retornar a la camioneta, descubrieron que uno de los cristales de una puerta, había sido dañado con algún elemento contundente.

 

El ilícito ocurrió en horas de la tarde de ayer y el conductor de la camioneta dio aviso al servicio de emergencias 911 de la Policía.

 

A los pocos minutos, un móvil del Comando de Patrullas acudió al sector donde ocurrió el ilícito y se tomó contacto con los integrantes de la familia de turistas.

 

Posteriormente, se invitó a estas personas a radicar la denuncia de manera formal en la sede de la Seccional Tercera de la Villa Díaz Vélez por razones de jurisdicción de donde se produjo el robo y se notificó de lo sucedido a la Fiscalía de turno, que informó a la prensa. ////

 

Fuente: ecos diarios necochea

