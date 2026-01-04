Necochea: turistas lapridenses fueron despojados de sus objetos

Una familia de turistas de Laprida denunció ayer la sustracción de un bolso y una mochila que contenían prendas de vestir, dinero en efectivo, documentación y otras pertenencias de los visitantes.

Los dos “motochorros” interceptaron una camioneta marca Ford modelo Ranger, que se encontraba estacionada frente a un complejo turístico situado a pocos metros del complejo Lago de los Cisnes.

Aparentemente, los integrantes de la familia de Laprida se hallaban recorriendo ese paseo costero y al retornar a la camioneta, descubrieron que uno de los cristales de una puerta, había sido dañado con algún elemento contundente.

El ilícito ocurrió en horas de la tarde de ayer y el conductor de la camioneta dio aviso al servicio de emergencias 911 de la Policía.

A los pocos minutos, un móvil del Comando de Patrullas acudió al sector donde ocurrió el ilícito y se tomó contacto con los integrantes de la familia de turistas.

Posteriormente, se invitó a estas personas a radicar la denuncia de manera formal en la sede de la Seccional Tercera de la Villa Díaz Vélez por razones de jurisdicción de donde se produjo el robo y se notificó de lo sucedido a la Fiscalía de turno, que informó a la prensa. ////

Fuente: ecos diarios necochea