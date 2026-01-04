Cristina Kirchner fue dada de alta
El sanatorio Otamendi informó mediante un parte médico que la líder justicialista volverá a su casa y que empezará un tratamiénto antibiótico por vía oral.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue dada de alta del sanatorio Otamendi, donde permaneció internada por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio.
Según el comunicado de la institución, la exmandataria “pasó a tratamiento antibiótico vía oral” y “será seguida en domicilio por su equipo médico personal”.
El último parte médico de la salud de Cristina se había conocido el pasado 30 de diciembre. En ese momento, la líder justicialista presentaba una “lenta recuperación del íleo posoperatorio”, se mantenía “con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso” y había comenzado con “ingesta de (alimentos) semisólidos con buena tolerancia”.
La expresidenta fue internada en la noche del pasado 20 de diciembre por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada y posteriormente sometida a una intervención quirúrgica.
Horas antes, un grupo médico había ingresado a su domicilio en el departamento de la calle San José 1111 por un cuadro de dolor abdominal.
El traslado se concretó con el correspondiente permiso judicial, ya que la exmandataria cumple desde mayo una condena impuesta por la Justicia.