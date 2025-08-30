Deportivas

Básquet: los equipos de primera de Newbery jugaron en La Madrid

Se presentaron los planteles masculinos y femeninos

agosto 30, 2025

En la ciudad de General La Madrid, durante el día sábado 23, se presentaron los equipos, femenino y masculino, de Jorge Newbery.

 

En tanto, el equipo femenino disputo un amistoso vs Racing LM, cayendo por 54 a 25.

Por el lado del equipo masculino, disputo un torneo cuadrangular, donde se enfrentó a Lamadrid 1, cayendo por 67 a 46, y luego a Lamadrid 2, a quien venció 64 a 57, obteniendo el 3er puesto.

 

