Avanza la repavimentación de la Ruta 76

La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, continúa ejecutando los trabajos de repavimentación de 38 kilómetros de la Ruta Provincial Nº76, en Coronel Suárez.

La intervención prevé además tareas de reconstrucción de la capa asfáltica, pavimentación de banquinas, mantenimiento de 7 puentes ubicados sobre la traza, iluminación en la intersección de las Rutas Provinciales Nº76 y Nº85, y señalización horizontal y vertical.

Se desarrolla una etapa de 38 kilómetros de extensión; donde los primeros 30 kilómetros se realiza la repavimentación y, en los restantes 8 kilómetros, se procederá a la reconstrucción de la calzada con aporte de material reciclado de pavimento asfáltico, lo cual implica una solución técnica y sustentable desde el punto de vista ambiental.

Al respecto, el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos Gabriel Katopodis sostuvo: “ En Coronel Suárez, como en cada municipio de la provincia, todos los días el gobernador Axel Kicillof toma decisiones en favor de la producción, la seguridad y el desarrollo de las y los bonaerenses. La transformación de esta ruta beneficia al turismo, la producción regional y la industria agrícola ganadera”

Por su parte, el administrador de Vialidad, Roberto Caggiano señaló: “Es un sector que se caracteriza por un alto caudal de tránsito, llegando a un promedio de 1.700 vehículos por día“, y argumentó: “La obra aportará al turismo por su cercanía con la Comarca Serrana; y a la producción, teniendo en cuenta la fuerte actividad agrícola-ganadera e industrial y su conexión con los principales puertos de la provincia, como el de Ingeniero White”.