Nuevo esquema de vacunación para niños y niñas

enero 23, 2026

La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa que, a partir del mes de enero, los niños y niñas de 15 a 18 meses, comienzan a recibir su segunda dosis de vacuna triple viral, que los protegerá contra sarampión, rubéola y paperas.

Este nuevo esquema se aplicará a todos los nacidos desde el 1 de julio de 2024, los nacidos con anterioridad a esa fecha, continuarán recibiendo la vacuna como lo indica el antiguo esquema, a los 5 años.

 

Lugares y horarios de Vacunación:
Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz
Lunes a viernes de 6.00 a 14.00 horas
Centros de Atención Primaria de la Salud
Lunes a viernes de 6.00 a 14.00 horas

 

