Fútbol: Lilán venció a Platense y ganaron Juventud y Newbery

Este domingo -24 de agosto- se jugaron los tres encuentros correspondientes al Torneo Oficial 2025 de la Liga Lapridense de Fútbol con triunfos para los equipos de Lilan, Jorge Newbery y Juventud.

En el Evaristo Elia, el equipo local perdió ante Lilán por 2 a 0, en un encuentro que tuvo un claro vencedor con goles de Alvaro Di Filippo (olimpico) y el restante de Gerónimo Razzeto.

Por su parte en su cancha, Juventud venció al puntero Racing de General La Madrid por 1 a 0 con un gol de penal de Héctor Parrella, en un encuentro que tuvo la particularidad de una vez más la sanción de un penal y su anulación posterior por parte del árbitro Matías Belacín, como había ocurrido en el clásico lapridenses 21 días atrás.

Por su parte en La Madrid, Jorge Newbery logró una victoria importantísima ante Deportivo Barracas por 1 a 0, con gol de Ricardo Regalado en el inició del partido, con tres puntos que le permiten llegar al segundo lugar a sólo un punto del líder Racing.