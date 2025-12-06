Política: asumieron nuevos consejeros escolares en Laprida

En el recinto del Concejo Deliberante de Laprida se realizó el viernes 5 de diciembre la sesión preparatoria de asunción de autoridades del Concejo Escolar de Laprida.

La sesión fue presidida por el consejero Alejandro Padín ocupando el rol de secretaria la consejera Matilde Granel.

Como es tradicional en estas sesiones preparatorias se realizó un cuarto intermedio para que la Comisión de Poderes del cuerpo apruebe la llegada de los nuevos consejeros y se realice el correspondiente juramento.

Padín fue el encargado de tomar juramento a los consejeros escolares electos en las elecciones provinciales del mes de septiembre de 2025, asumiendo Bruno Vega por Alianza Fuerza Patria y Diego Isaac Pérez por Alianza Libertad Avanza para finalizar con el juramente de la secretaria administrativa que seguirá siendo durante los próximos dos años Rocío Bayones.

ELECCION DE AUTORIDADES

Como corresponde en la sesión preparatoria y una vez realizado el correspondiente juramente se debe formalizar la constitución de cargos dentro del Consejo Escolar como también los días de reuniones.

Por unanimidad en todos los casos fue electo presidente el consejero Bruno Vega (AFP), como vicepresidente el consejero Diego Pérez (ALA), como secretaria consejera Matilde Granel (PRO) y como tesorero Alejandro Padin (PJ)

Los días de reuniones fue fijado los miércoles a las 9,30 horas, en el Consejo Escolar y seguirá siendo secretario técnico Enrique Iriarte.

Fotos: Mauro Arias