Fútbol: se suspendió la fecha de primera del Torneo Oficial del domingo

La actividad regresará el 21 de septiembre post elecciones y aniversario de Laprida

agosto 30, 2025

La Liga Lapridense de Fútbol informa que por decisión de los clubes por mayoría se ha suspendido la 10 fecha del Torneo Oficial 2025, prevista para el domingo 31 de agosto. Con el voto positivo de los clubes Racing, Ingeniero, Lilan, Newbery, Juventud y las abstenciones de San Jorge, Barracas y Platense ante los pronósticos climáticos de lluvia para el día de mañana se determinó la suspensión, siendo la misma reprogramada para el día 21 de septiembre.

 

agosto 30, 2025

