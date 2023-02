Vuelve «Ya es hora» con Ale Bidart a La Cielo: ¿Cuál es el nuevo horario?

«Esta es una radio de oyentes muy fieles. En otras radios creo que no ocurre tanto y lo digo en desmedro de colegas o de otras radios, pero me parece que el que se pone la camiseta de esta radio lo hace en periodos muy largos, es de escuchar mañana, tarde y noche. Me parece que eso es lo distintivo», remarcó Alejandro Bidart en diálogo con Infocielo.