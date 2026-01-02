Un aprehendido, incendios y moto secuestrada en el inicio del 2026

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana y Orden Publico del Municipio de Laprida, se informa a la comunidad algunas de las tareas realizadas desde el CEM durante estas últimas horas:

Miércoles 31 de diciembre de 2025

09:49 hs.

Se recibe un llamado anónimo al 103 informando sobre una persona caída en la vía pública. Se comisiona ambulancia y móvil policial. Al arribar al lugar, se constata que una femenina es trasladada al nosocomio local para su asistencia.

17:00 hs.

Ingreso de llamado al 103 alertando sobre un incendio en el patio de una vivienda. Se comisiona personal de Bomberos Voluntarios. Personal del móvil informa que el fuego ya había sido extinguido, quedando Bomberos realizando tareas de enfriamiento. El incendio se habría producido por brasas dejadas en una carretilla por un vecino, las cuales propagaron el fuego al patio lindante, separado por un alambrado.

18:00 hs.

Desde el CEM se visualiza en la intersección de Mitre e Independencia una motocicleta tipo chopera con dos ocupantes, circulando el conductor sin casco. Se da aviso al móvil, labrándose el acta de infracción correspondiente.

20:15 hs.

Se visualiza en J. A. Martínez y Saffores una motocicleta 110 cc de color gris realizando maniobras peligrosas (“willy”). Se da aviso al móvil de Tránsito y se mantiene seguimiento por cámaras. La motocicleta ingresa al Balneario Municipal y posteriormente se retira a alta velocidad, ingresando finalmente a un domicilio ubicado en Antártida Argentina entre Catriel y Alem.

Jueves 1° de enero de 2026

01:29 hs.

Se visualiza una motocicleta 110 cc detenida en una estación de servicio, con la parte delantera dañada y sin luces, la cual había sido observada circulando en esas condiciones con anterioridad. Se envía móvil y se logra interceptar el rodado en Av. Pereyra, procediendo al secuestro de la motocicleta por falta total de documentación y labrándose el acta de infracción correspondiente.

01:52 hs.

Se recibe llamado al 103 por ruidos molestos, informando que vecinos tenían un parlante fuera de la vereda. Se comisiona móvil; el causante se compromete a bajar el volumen.

05:48 hs.

Llamado anónimo de una femenina al 103, informando que un masculino intentaba ingresar a su vivienda. Se envía móvil al lugar. Desde el CEM se visualiza por cámaras a varias personas ocasionando disturbios en la vía pública. Posteriormente, personal policial informa la aprehensión de un masculino.

12:07 hs.

El 911 informa sobre un incendio en J. A. Costa N° 1023. Al arribar al lugar, el móvil constata que el foco ígneo se encontraba en un terreno baldío ubicado en Belgrano entre J. A. Costa y Juan XXIII. Se hacen presentes las Unidades N° 2 y 4 de Bomberos, quienes extinguen un incendio de pastizales y realizan tareas de enfriamiento.

12:19 hs.

Llamado del 911 alertando sobre cuatro equinos sueltos en J. A. Martínez y Ruta Provincial N° 75. Se comisiona móvil policial. Posteriormente se informa que los animales fueron encerrados en un terreno del lugar.

21:25 hs.

Aviso del 911 informando que en Mitre al 1600 un poste de luz estaría por caerse. El móvil constata que el poste se encuentra quebrado en su base, sostenido por los cables. Se da aviso a la empresa correspondiente.

21:27 hs.

Llamado al 103 informando sobre cables flojos en Santamarina al 200. En el lugar se constata que se trata de un poste de Telefónica quebrado.

22:10 hs.

Se recibe llamado solicitando ambulancia por accidente doméstico. Se comisiona ambulancia y móvil; una femenina es trasladada al nosocomio local para su atención.

22:35 hs.

Desde la Estación Comunal se solicita la presencia de Bomberos por un incendio en un terreno ubicado en Comandante Villar entre M. J. Pereyra y Mitre. Desde el CEM se observa que chispas provenientes de un cable de alumbrado público generan un incendio de pastizales. Intervienen las Unidades N° 2 y 4 de Bomberos, quienes extinguen el fuego y realizan tareas de enfriamiento.

