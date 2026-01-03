Monte Hermoso: serían de alta pureza los 34 kilos de cocaína secuestrados

Un total de 30 ladrillos de cocaína que, se presume, es de alta pureza, con un peso total de 34 kilos, es lo que se secuestró ayer en las costas de Monte Hermoso, en cercanías de la Reserva Natural que limita con Pehuen Co, según confirmaron fuentes de la investigación.

Si bien la causa judicial es incipiente, se pudo determinar que el cargamento -hallado de manera accidental por un grupo de guardavidas que se ejercitaba durante la tarde del viernes- no tendría relación con la llamada causa «Bolsos de la ría», descubierta a mediados de 2022 en Bahía Blanca.

«Este bolso lo arrastró la sudestada y, por la condición en que se encontró, no descartamos que llevara algunos días en el agua. Y tampoco se puede descartar que aparezcan más bolsos, como ya sucedió en otros procedimientos de este tipo», dijo un investigador a La Nueva.

Los distintos bultos encontrados hace más de 3 años en la ría bahiense, con 200 kilos de cocaína que supuestamente iba a ser «exportada» a Europa, tendrían otras características y, además, los panes de droga llevaban la inscripción «Patrón», mientras que los que aparecieron ayer figuraban con etiquetas de «Moncler» y «Stefano Ricci», dos marcas internacionales de ropa.

La causa está a cargo del fiscal Dino Berdini, titular del área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal Federal Bahía Blanca, con instrucciones a la Prefectura Naval Argentina.

En las primeras actuaciones también intervino la Policía Bonaerense, con efectivos de la Policía Comunal de Monte Hermoso y del Operativo Sol.

A valor local, el cargamento detectado ayer oscilaría en los 340.000 dólares -unos 10.000 dólares por kilo-, aunque esa cifra se multiplicaría con la comercialización en el Viejo Continente.

El origen de los logos

Tanto la cocaína como la marihuana que parte en panes desde Sudamérica hacia Europa suele marcarse con distintos logos desde los años ’80, ya en los tiempos del reconocido narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria.

Son centenares de símbolos los que se han descubierto en distintos secuestros, ya sea en la propia droga bajorrelieve (serían colocados por el productor) como en los paquetes (proveedor).

Esa función varía y se cree que puede tener que ver con la pureza del material, así como el origen y posible destino en la ruta del narcotráfico.

Entre los logos se ha detectado una amplia gama, que va desde los escudos de clubes de fútbol, pasando por stickers infantiles o fotos de animales, hasta marcas reconocidas de vehículos así como de ropa, tal como sucedió con el secuestro en Monte Hermoso.

Droga secuestrada en la ría local durante 2022.

Algunos bultos se encontraron en nuestra jurisdicción y otros 4 fueron hallados, incluso dos años después, en playas de Coronel Rosales.

Por ese hecho, en mayo del año pasado condenaron a una pena de 10 años de prisión a un paraguayo acusado de ser cabecilla del grupo que intentó contrabandear más de 200 kilos de cocaína.

Se trata de Aureliano Villalba Cabrera, quien recibió la pena por parte del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca.

No está claro aún si el hallazgo que se produjo hoy en Monte Hermoso puede tener alguna conexión con ese procedimiento.

Si bien son datos preliminares, se cree que no tendrían conexión porque los «ladrillos» de los llamados «Bolsos de la ría» tenían la inscripción «Patrón», mientras que los encontrados en Monte Hermoso figuran con el logo de dos marcas de ropa: Moncler y Stefano Ricci.