Pedro y Pablo: entre las ciberestafas, la venta ilegal, ganancias y reconocimientos disfrutamos de la primer semana olímpica

Hola Pedro, ¿ cómo va todo ? que tal la semana, buenos comentarios de nuestra charla de la semana pasada ?

Hola Pablo… todos buenos, los otros ni nos enteramos jeje… que semanita estamos teniendo, se terminan las vacas y el lunes todos a la Escuela, meta Olímpicos con sorpresas y algo más.

INSÓLITO dice el Mesías… Que lío se armó, che con Irak lo ganamos o todavía hay tiempo de que el Var nos atienda de nuevo…

Viste cuanto amor nos demuestran los franceses, encima por Francia se pelean el Presi con la Vice, cuando despelote mundial armó el Enzo, la quieren rajar pero no pueden, la Jefa se olvido que la Victoria tiene votos, se la tienen que fumar como Cristina a Cobos o Albertito a Cristina…

Boca paso y se salvó Riquelme y viste en el millo, como dijo el Javi “Demichelis AAFUERAAA…” y quien agarra ahorita ese fierro caliente, hablan de Marcelito pero no lo veo al Cabezón dejando la frutería y las ensaladitas…

No Pedro, Marcelito es por Gallardo, los hizo feliz tiempo atrás, recuerdos lindos pero el Muñeco me parece anda en otros menesteres después de volver de Arabia… no creo que se baje de la estatua…

El amor llegó al Deliberante, por primera vez en el año no se pelearon en toda la sesión y se unieron para un lindo gesto, reconocimiento a los concejales del 83, cuando regresó la democracia

Si eso es bueno, sus nombres van a estar perpetuados en una placa, Julito Draghi recordó algo de esos tiempos, que lindo fue recuperar la democracia, entre todos la tenemos que cuidar y no dejar que nos la vuelvan a robar.

Te enteraste otra buena sobre reconocimientos ? y esta si que es buena, buena… El ateneo parroquial llevará el nombre del Padre Roca

Que grande Pedrito, el sí que se ganó un lugar en el cielo y en los corazones de los lapridenses, cuantas generaciones disfrutaron de su grandeza y de su sabiduría.

Viste la “guerra de las radio”, todos transmiten fútbol, encima que despelote nos hizo el Nico ese, el de la Zeta, me puse a mirar fútbol veía un partido y escuchaba otro, quiso imitar al Fene, esta brava la compe entre los periodistas

Si jaja…, quiso mezclar un guiso de mondongo con pizzas, espero Peligro de Gol no haga esas mezcolanzas porque vamos a gritar goles que no vemos… o va a ganar alguno que no juega, ahora que quedan dos equipos libres en cada fecha

Parece que esta brava la venta clandestina amigo, el Pichi los junto a todos… policía, jueza, bromatología, “hay que extremar los controles”

En las redes se vende de todo, carpinchos, avestruces, vizcachas, todos los cortes y especies habidas y por haber, sino se controla en cualquier momento hacen una Feria “Bichos para todos” y al mejor postor se liquida todo… y a Lavandera desde Producción que no se le ocurra hacer un Oulet con cortes de animales de época.

Preparaté unos amargos, que te cuento otra preocupación de seguridad… Las estafas virtuales o intentos, hay mucha gente engañada por miles y miles de pesos.

Si es cierto, nosotros no tenemos celu, no es de nuestra época pero engañan mucho a la gente, no hay que dar datos bancarios ni nada por el estilo, ni siquiera aunque digan que un familiar esta en peligro, hay que avisar a la Policía o llamar al 103.

Es la modernidad, te roban virtualmente, son los nuevos tiempos de la delincuencia, los HDP se modernizan y buscan la manera de jodernos.

Pedro, viste que volvió Ganancias… habrá muchos lapridenses alcanzados con el descuento ?

No se Pablo, dicen que en distintos lugares habrá líos en Salud, con las guardias médicas, si los doctores hacen guardias los alcanza Ganancias, laburarían al pedo porque lo que ganan se los chupa este impuesto… ya empezaron las apelaciones

Bueno Pedro, levantemos campamento, se nos hizo tarde y tengo que cocinar… y mientras el deporte argentino se quiere hacer fuerte en Paris, disfrutemos de los logros de los nuestros

A que te referís Pablo, con logros de los nuestros ?

No te enteraste, Lucas Burgard en natación salió tercero en un Sudamericano, Paloma Aristeguy y Genara Vecini jugarán el Nacional, después de varios años hay jugadoras de hockey en un seleccionado de nivel A de Tandil, los pibes crecen y trascienden fronteras… Lucas Lagrange le metió un Campeón Macho en la Rural

Que bueno Pablo, que linda noticia para termina y vos avísale a Vilma que se cuide un poco las redes, que no le haga caso a los desconocidos, están bravos los ciberdelincuentes…