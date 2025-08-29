La Justicia volvió a contradecir a Caputo: se podrán cobrar tasas con la boleta de luz

Un fallo judicial volvió a contrariar al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, al ratificar que el municipio de Escobar puede seguir incluyendo el pago de una tasa en la boleta del servicio eléctrico, que en ese distrito presta la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte (EDENOR).

El juez federal Adrián González Charvay, de Campana, le dio la razón al intendente Ariel Sujarchuk, quien, como otros jefes comunales, había ido a la Justicia tras la firma de una resolución de la Secretaría de Comercio que impedía que los municipios pusieran el ítem de la tasa de alumbrado público en las facturas de la luz.

El propio Caputo, al emitirse la resolución de Comercio (que depende de su cartera), había salido a atacar a los municipios que adoptaron esta práctica, calificándola de “abusiva”. Pero los intendentes afirman que la Constitución bonaerense los habilita a hacerlo.

Hubo varios fallos judiciales que les dieron la razón a distintos municipios que se presentaron para protestar contra la resolución, como Moreno, Quilmes y también Escobar, que ahora logró una nueva victoria judicial.

“Es una buena noticia para nuestro distrito, porque ratifica la autonomía municipal, que estaba siendo avasallada por el gobierno nacional”, dijo Sujarchuk.

Fuente: latecla.info