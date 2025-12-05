Falleció una mujer y un hombre resultó con heridas tras un despiste en la RP 51

A pocos kilómetros de la rotonda Laprida-La Madrid sobre la ruta provincial 51 se registró un accidente que tuvo como saldo el fallecimiento de una mujer.

Según el informe oficial en el vehículo se trasladaban 2 vecinos de la ciudad de Bahía Blanca, en un automóvil Ford Focus y por causas que se tratan de establecer se despistó en plena recta terminando en una cuneta llena de agua como lo refleja la imagen fotográfica.

Lamentablemente el accidente terminó con la vida de Isabel Velázquez, quien fue trasladada hacia el Hospital “Dr. Mariano Etchegaray” de General La Madrid, pero a pesar de las maniobras de resucitación falleció. Por su parte Rubén Mercado de 77 años de edad fue trasladado al mismo centro de salud y luego derivado trasladado hacía la ciudad de Bahía Blanca con heridas leves.

El auto circulaba en dirección a Bahía Blanca cuando ocurrió se despistó y volcó, a unos 4 kilómetros de la rotonda de las RP 51 y 86. Personas que circulaban por el lugar asistieron a las víctimas y lograron rescatarlas del vehículo. La mujer fue atendida en el sitio, pero falleció camino al hospital.

Trabajaron en el lugar personal de Policía Vial de General La Madrid, Bomberos Voluntarios de General La Madrid y ambulancias locales y de Laprida. Tomó intervención la Ayudantía Fiscal.