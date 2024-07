Pringles: se encadeno hasta cobrar una deuda «Voy a entregar mi vida acá»

En la tarde de este viernes, luego de haber permanecido varias horas en la avenida 25 de Mayo al 600, encadenada a una reposera, Lorena Martínez se trasladó a la casa de 57 bis y 16, domicilio de los presuntos deudores.

«Me dijeron que no podían ir a verme porque no tenían vehículo, así que me vine a la casa de ellos. No salen, no dan la cara, así que me voy a quedar acá encadenada» relató.

Y continuó: «el padre me dijo que su hijo se quería matar y que lo perdone por la deuda, pero todavía está vivo, encerrado y yo acá cagándome de frío pidiendo que me den la plata de mi hija».

Manifestó que estos oportunistas se ganaron su corazón a través de Dios.

«Se ganaron la confianza con la misión de Dios, son hábiles para convencer. Pero la culpa la tengo yo y no puedo creer haber sido tan idiota. Les creí porque saben hablar muy bien y fueron en nombre de una persona que conocía».

Por último, mencionó que tiene abogados trabajando en la causa, y que se quedará allí hasta tener respuestas.

«Me voy a quedar acá por lo menos hasta el lunes, hasta que ellos me paguen. Voy a entregar mi vida acá, pero no sé van a salir con la suya de deberle a mi hija».

Fuente y foto: Diario El Orden