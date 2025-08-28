Policía lapridense condecorada con la valoración honorífica más alta de la provincia

Por primera vez en la historia Oficial del Comando de Patrulla Rural Laprida fue condecorada con la máxima distinción que otorga el Ministerio de Seguridad

Se trata de la subteniente Karina Alejandra Harismendi, que fue condecorada con la Medalla “San Miguel Arcángel”, que es la valoración honorífica más alta, y reconoce la valentía, el compromiso y el servicio brindado en operativos de gran magnitud, quien esta mañana, fue recibida por el Intendente Municipal, Alfredo Rubén Fisher, en su despacho.

Del encuentro también participaron el Secretario de Protección Ciudadana y Orden Público, Daniel Bayonés, y el subcomisario Waldemar López, responsable del Comando de Patrulla Rural Laprida, al que pertenece la oficial distinguida.

Mamá de 4 hijos, viajó junto a tres de ellos y su esposo para recibir esta condecoración el pasado lunes 25 de agosto, en un acto que tuvo lugar en la Casa de Gobierno bonaerense encabezado por el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Con 14 años como integrante de la fuerza policial, Harismendi, recibió la noticia de parte de su jefe, “me enteré el viernes y el lunes ya fue el acto, y fue un momento de mucha emoción”, expresó la oficial.

La distinción otorgada a la subteniente Harismendi, es en virtud del esclarecimiento de hechos delictivos que tuvieron gran resonancia pública y, a su vez, una eficaz y rápida resolución por la investigación llevada adelante desde el Comando de Patrulla Rural Laprida.

“Fueron elegidos efectivos que participaron de procedimientos destacables, ya sea por el cuidado de los bienes personales, la vida, de distintas Superintendencias que conforman la Policía. La Superintendencia de Seguridad Rural, eligió el hecho que trabajó la Patrulla Rural de Laprida, donde se esclarecieron 3 ilícitos y se recuperaron gran cantidad de las cosas sustraídas, como el hecho más destacado; junto a otro hecho de Navarro”, expresó el subcomisario López.

“Fueron muchos meses de trabajo que terminaron con un buen resultado, muchas veces no se da”, describió el subcomisario López, al referirse a un caso de gran trascendencia de robo en un establecimiento agropecuario de nuestro distrito, como se recordará.

“Llenamos tres cajas de camionetas de móviles y un carro de cosas robadas que fueron devueltas a los damnificados, con agilidad, con la colaboración de la Fiscalía, todo muy bien organizado. Rápido. En cuestión de dos horas y media, se hizo el secuestro de todo eso y hasta de animales ovinos en pie”.

“Del personal interviniente –agregó López, en referencia a la condecoración– eligieron a Karina, que participó en los allanamientos, toda la tramitación de la investigación, para recibir la distinción, que es la distinción más alta que la Policía de la Provincia de Buenos Aires”.

32 efectivos de la policía provincial fueron reconocidos durante el acto por su participación en procedimientos de alto riesgo o de trascendencia durante 2025.

Durante el encuentro con el Intendente se puso de relevancia y destacó el gran trabajo que se desarrolla desde el Comando de Patrulla Rural Laprida y las distintas acciones que se llevan adelante en pos del cuidado de la comunidad y de la prevención del delito.