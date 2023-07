La carta de la Sexta Sección que nadie escribió, firmó ni mandó, pero llegó igual al PJ bonaerense

Una verdadera polémica se desató en la Sexta sección electoral en el marco del cierre de listas y los rumores escalaron. La filtración de un reclamo al presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, por la baja participación intendentista en la lista de Unión por la Patria hizo mella entre los jefes comunales de la región.

Los intendentes Alejandro Acerbo (Daireaux), José Ferreira (Guaminí), Ricardo Moccero (Coronel Suárez), Jorge Carreras (Tres Lomas), Marcelo Santillán (Adolfo Gonzáles Chaves), Julio Marini (Benito Juárez) y Pablo Torres (Laprida) tienen un grupo de WhatsApp que usan para comunicarse entre ellos y, por supuesto, no está libre de rosca. Allí, había surgido el borrador de una nota destinada a Kirchner para manifestarle la disconfirmidad por la fuerte presencia bahiense en los lugares preponderantes de la lista, pero aseguran que «nadie la mandó».

Este sábado, quedó establecido que Unión por la Patria jugará fuerte con el liderazgo del bahiense Marcelo Feliú, que intentará renovar su banca tras un acuerdo con Federico Susbielles, uno de los precandidatos a la intendencia. Detrás suyo, la también senadora camporista Ayelén Durán; y tercero, Santiago Mandolesi Burgos, titular de Zona Franca y del círculo íntimo del exintendente y ministro Cristian Breitenstein.

Uno de los que se mostró sorprendido por la filtración fue el intendente de Laprida, Torres, quien aseguró ante la consulta de este medio no haber firmado la carta filtrada ni estar de acuerdo con el reclamo.

«Estaba mi nombre, pero no me consultaron ni dijeron que se iba a enviar. Nunca participé ni de la charla, ni de la redacción, tampoco se me consultó si estaba de acuerdo», planteó el jefe comunal.

En ese plano, Torres sostuvo que ya no tenía sentido insistir en ese reclamo dado que «estas cuestiones se hablan hasta el momento del cierre de listas, después te puede o no gustar, pero ya cerraron, ya está».Nadie mandó la carta, tampoco nadie reconoce haberla firmado, pero el texto llegó al PJ.

Otros de los que negó el envío de la carta fue el mandamás de Adolfo Gonzáles Chaves, Santillán, quien reconoció a Infocielo que «cuando se designan los tres candidatos de Bahía, había una disconformidad porque hay otros 21 distritos a tener en cuenta, había referentes con aspiraciones, pero pensamos en pedir una reunión con Máximo y otros dirigentes de manera interna solo para evaluarlo a futuro, pero no se envió ninguna carta».

En ese plano, Santillán recalcó que ese «malestar» que se generó no desconoce el trabajo de los dirigentes que quedaron confirmados en los primeros lugares, sino que evaluó el planteo de dirigentes de peso y cercanía a los jefes comunales que querían jugar. «Es lógico que querramos plantear cómo es la situacion de la Sexta», planteó.

Más allá de la polémica por la filtración, queda cada vez más claro que en los territorios peronistas hay malestar por la manera en la que se deciden las candidaturas. Lo expresó públicamente Mario Ishii a través de la red social Twitter y lo expresan en privado muchos más. ¿Responderá Máximo?

