Fútbol: el domingo comienza el Torneo Oficial de la Liga Lapridense

Desde este domingo, regresa la actividad oficial del fútbol de la Liga Lapridense de Fútbol con la disputa de los torneos de divisiones superiores masculinos y femenino, con la novedad del regreso del denominado campeonato largo (todos contra todos ida y vuelta), dejándose después de una década las definciones por play-off.

SUPERIORES MASCULINOS

Se jugará con la participación de 8 equipos y la particularidad de que dos de ellos quedarán libres en cada jornada, una por ser rival de San Jorge en femenino y el otro por quedar libre por fixture.

Los partidos comenzarán a las 13,30 horas con la disputa de la reserva y posteriormente se jugará la primera división.

Partidos 1ra. Fecha: Platense vs Newbery; Juventud vs. Barracas; Alumni vs Lilán.

El torneo lleva el nombre de 100 años del Club Alumni

SUPERIORES FEMENINO

Se jugará con la participación de 9 equipos y se producirá el debut en la categoría despues de 5 años de implementación del fútbol femenino, de Ingeniero Newbery de General La Madrid. Además tendrá el regreso después de un semestre del equipo de San Jorge.

Los partidos del femenino comenzarán a las 11 horas y en el caso de la localidad de San Jorge será a las 12 horas.

Partidos 1ra. Fecha: Platense vs Newbery; Juventud vs. Barracas; Alumni vs Lilán; San Jorge vs Ingeniero

El torneo lleva el nombre de 100 años del Club San Jorge