Bonaerenses: el fútbol 5 femenino clasificado a la interregional en todas las categorías

En el marco de la etapa Regional de los Bonaerenses 2024 Laprida sigue teniendo actividad y participando con jóvenes deportistas, con la organización de la Dirección de Deportes Municipal y la coordinación de Juan José Bertolotto, en el inicio de esta semana tuvimos muy buenas noticias en el fútbol femenino.

Este pasado lunes 29 en la vecina localidad de González Chaves, fue el turno del Regional de Fútbol 5 Femenino en las 3 categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, obteniendo los 3 equipos muy buenos resultados y logrando el pase a la fase Interregional que se disputará en Mar Chiquita en el mes de Septiembre.

En el combinado Sub 14 a cargo de los profes Mariela Fuchs y Franco Zelaya jugaron: Paloma Arístegui, Jazmín Ramírez, Delfina Elizondo, Zaira Lastra, Elizabet Arguello, Julieta Casal, Abril Villarreal, Juanita Soloviof y Genara Vecini. Las chicas pudieron ganar sus 3 partidos: el primero 10 a 0 Dorrego; la semi 4 a 0 Benito Juárez y la final 2 a 1 al anfitrión Chaves.

El conjunto de Sub 16, dirigido por los profes Francisco Barraza y Agustín Harismendi estuvo integrado por: Genara Loos, Felicitas Villavicencio, Brenda Andreatta, Mía Suárez, Shirly Quinteros, Agustina Abot, Emma Grassi, Micaela Ortiz, Mía Buzada y Morena Muñoz. Las chicas en esta categoría también llegaron fácilmente al último partido goleando 6 a 1 a Tres Arroyos y 8 a 0 a Dorrego. La final fue pareja empatando en tiempo reglamentario 1 a 1 ante San Cayetano y logrando el triunfo en la instancia de penales (1 a 0).

El equipo de Sub 18, a cargo de Franco Zelaya estuvo compuesto por: Tatiana Elizondo, Anita Chaparro, Pilar Couchez, Francesca Albasi, Luciana Ortiz, Bethania Orellano y Úrsula Sáez. En semifinales las chicas de Laprida vencieron 5 a 2 a Benito Juárez y en la final se impusieron por 4 a 1 ante el local González Chaves.