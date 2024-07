Bochas: Thiago García, de San Jorge campeón provincial Sub 21

El joven jugador del Club Álvaro Barros, de la ciudad de Olavarría, Thiago García, nativo de la localidad de San Jorge, se consagró Campeón Provincial en la ciudad de Junín Suib 21, luego de vencer en la final a Julián Saconne, nativo de Tres Arroyos y representante de la Asociación Bahiense por 12 a 9, que se jugó en el Club Suixtil, siendo los jueces Cristian González y el reconocidísimo Alejandro Pons.

Junto a su tío Héctor García como DT, el jugador García había vencido en semifinales al otro representante de la Asociación de Olavarría, Felipe Dobler por 12 a 7.

Con este logro a nivel provincial, Thiago García será el representante en el Campeonato Argentino de la categoría, manifestando en sus redes sociales » Se dio esto tan lindo, ganar un provincial sub 21. Gracias a toda la gente que confío en mi, y que me apoyo en todo momento..»

En forma simultánea Junín fue sede de los Torneos Sub 18 y Sub 21, ambos organizados por la Asociación de Bochas de esa ciudad y fiscalizados por la Federación Provincial, participando en la categoría Sub 18 un total de 14 equipos y en Sub 21 fueron 22 los jugadores participantes.