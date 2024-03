Lagrange: la Bancaria en contra de la privatización del Banco Nación

La realidad nos atraviesa a todos y al menos en lo que nos rodea a cada uno en nuestro ámbito debemos ser críticos y no timoratos. Focalizaré en un solo tema que para nosotros, los trabajadores bancarios, es central: la No Privatización del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Hay que decirlo claramente: el BNA tiene alta rentabilidad, no deja déficit y por sobre todas las cosas cumple un rol social donde la Banca Privada no llega. ¿Ese hipotético BNA SA estará presente en localidades pequeñas del interior del país? ¿Dará créditos blandos a una tasa más baja para los productores y las pymes y con financiación a bajo costo?

Como trabajadores y dirigentes, aquellos que tenemos cierta responsabilidad con nuestros representados debemos guiar, orientar y persuadir a aquellos que todavía “no la ven”. Lo cierto es que no es un problema de partidos políticos, no es un problema de idiosincrasia o de simpatía. Es un problema de existencia. El Banco de la Nación Argentina es de todos los argentinos, NO SE VENDE, NO SE DEBE TRANSFORMAR EN SOCIEDAD ANÓNIMA.