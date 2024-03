Hockey: Lilán goleó a UNCAS en el inició del Torneo de la Federación Tandilense

Este sábado 16 de marzo comenzó a jugarse el Torneo Oficial de Hockey de la Federación Tandilense, con la participación de los equipos del Club Lilán.

En la oportunidad el azulgrana con sus equipos femeninos jugó la primera fecha como local, recibiendo al equipo de UNCAS de la ciudad de Tandil.

En Categoría Sub 14 las lapridenses vencieron por 11 a 0 con goles de Paloma Arístegui (3), Genara Vecini (3), Ingrid Armendano (2), Violeta Mohamed, Tatiana Rodríguez y Martina Bobbio.

Además integraron el equipo Agostina Acosta, Bianca Beltrán, Azul Auzmendi, Carmela Olalla, Isabella Silguero, Tatiana Rodríguez, Amada Lemme, Julieta Casal, Clara Arroquy, Francisca Carricart, María Paz Vassallo y Lucia Mañero.

El equipo de Tandil no presentó a su equipo en categoría Sub 17 y se jugó en forma amistosa la categoría Sub 12.

Por Lilán jugaron Amparo Capdevielle, María Paz Vassallo, Zulu Auzmendi, Alma Molina, Lucia Mañero, Tatiana Rodríguez, Juanita Iriart, Lucia Castro, Helena Arreche, Juana Peña, Sarita Soloviof, Justina Casal, Elisa Calleri, Martina Bertolotto, Carmela Vecini, Marion Ocaña, Clara Arroquy y Antonia Castello.