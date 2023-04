Inferiores: se jugó la cuarta fecha del Torneo 75 Aniversario de la Liga Lapridense

Durante la tarde de este sábado 1 de abril, se disputó la cuarta fecha del Torneo Oficial de Divisiones Inferiores «75 Aniversario de la Liga Lapridense de Fútbol», con encuentros en las ciudades de Laprida y La Madrid.

Los resultados fueron los siguientes:

Juventud vs. Racing

Octava: Juventud 3 vs. Racing 1

Séptima: Juventud 1 vs. Racing 1

Sexta: Juventud 0 – Racing 0

Quinta: Juventud 1 vs. Racing 0

Deportivo Barracas vs. Jorge Newbery

Octava: Barracas 0 vs. Newbery 1(Camilo Comba e/c)

Séptima: Barracas 1(Felipe Leoful) vs. Newbery 0

Sexta: Barracas 0 vs. Newbery 2 (Homero Celis, Ayrton Acosta)

Quinta: Barracas 0 vs. Newbery 2 (Thiago Campos, Hernán Berardi)

Ingeniero Newbery vs. Platense

Octava: Ingeniero 1(Fermín Llanos) vs. Platense 0

Séptima: Ingeniero 2 (Lautaro Young, Thiago Cobatti) vs. Platense 2 (Yael Villavicencio 2)

Sexta: Ingeniero 1(Bruno Pacheco) vs. Platense 2 (Simón Saez, Thiago Bruno)

Quinta: Ingeniero 3 (Matías Estrampes, Laureano Ariscurren, Francisco Barrera) vs. Platense 1 (Juan Martin Ávila).

Libre: Lilan

Próxima fecha

Sábado 8 de Abril – 5º Fecha : Racing vs Barracas; Jorge Newbery vs Lilan; Platense vs Juventud. Libre : Ingeniero.