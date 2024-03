Inferiores: comenzó el Torneo Oficial Memorial «Patricia Minvielle»

Comenzó a jugarse este sábado 30 de marzo el Torneo Oficial de divisiones inferiores «Copa Patricia Minvielle» que organiza la Liga Lapridense de Fútbol.

Al disputarse la primera jornada, los equipos lapridenses tuvieron actividad como local los clubes Lilán y Juventud mientras que Newbery viajó a La Madrid y Platense tuvo fecha libre.

Los resultados en cada una de las canchas y categorías fueron los siguientes:

Barracas vs J. Newbery

Cancha: Barracas

Octava: Barracas 1 (Facundo Pérez) – J. Newbery 3 (Tadeo García 3)

Séptima: Barracas 1 (Matías Franco) – J. Newbery 3 (Efrain Pérez, Fran Landi, Camilo Comba e/c)

Sexta: Barracas 1 (Lautaro Chazarreta) – J. Newbery 3 (Homero Celis 2, Juan Villavicencio).

Quinta: Barracas 0 – J. Newbery 3 (Alan Correa 2, Sebastián Herrera).

Lilan – Racing

Cancha: Lilán

Octava: Lilan 1 (Simón Sanchez Decker) – Racing 0

Séptima: Lilan 3 (Taian Lastra, Pedro Mormando, Agustín Montero) – Racing 1 (Bautista Soudrell)

Sexta: Lilan 0 – Racing 1 (Agustín Mañero)

Quinta: Lilan 1 (Felipe Suárez) – Racing 1 (Sebastián Rodríguez)

Juventud – Ingeniero

Cancha: Juventud

Octava: Juventud 1 (Fermín Bayones) – Ingeniero 1 (Juan José Lui)

Séptima: Juventud 0 – Ingeniero 0

Sexta: Juventud 0 – Ingeniero 1 (Luca Velliz)

Quinta: Juventud 5 (Nicolás Elizondo 2, Franco Niriam, Joaquín Niriam, Benjamín Salvatierra) – Ingeniero 0

Libre: Platense

Próxima fecha: Ingeniero vs Barracas; Racing vs Juventud; Platense vs Lilan. Libre: Jorge Newbery

Foto: Estilo Noticias