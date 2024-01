Comercial: se jugó la cuarta fecha de la Copa Darío Saenz Valiente

Se disputó en la noche del jueves 11, la cuarta fecha del torneo de verano “Copa Darío Sáenz Valiente”, que organiza el Club Jorge Newbery y se disputa en su cancha sintética.

Estos fueron los resultados:

Sindicato Municipales 5 Vs Naranchelo 4

Goles: Acosta Pablo 2, Espindola Guillermo, Sandoval Facundo y Albo en contra (SM)., Bertín Mariano 2, Castro Patricio y Elias Romero (N)

Lo Que Quiero 4 Vs Despensa Lali y Mar 0

Goles: Carrizo Ezequiel x, Raya Lautaro y Galván Kevin (LQQ).

Barba Roja 6 Vs Weldermarker 2

Goles: Celis Joel 2, Pardal Manuel, Argüello Jorge, Alegre Emir, Castello en contra (BR). Larios Iván x2 (W)

Alambrados Tapita 7 vs Despensa Alem 6

Goles: Regalo Ricardo 3, Diego Arias 2, Correa Jonathan y Correa Marcos (AT), Cabrera Nahuel 4, Salvatierra en contra (DA).

Próxima fecha se disputará el martes 16 de enero con la disputa de 4 partidos, en el siguiente orden Weldermarker vs Despensa Lali y Mar; Despensa Alem vs Despensa Sofi; Mar Ju Mar vs Barba Roja y Supermercado Los Vascos vs Cabaña Santa Luisa