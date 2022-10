Boxeo: derrota de «La Peque» Clark ante la uruguaya Cabrera por el Título Rioplatense

Luego agregaba «deseaba mucho ganar y darles una alegría. Pero no pude aveces una mano y el caer cambia todo lo planeado. La gente de mi alrededor saben lo que me apasiona. No se si vuelva a tener una oportunidad como está, pero mientras mis huesos estén sanos y mis piernas y brazos se puedan mover lo voy a seguir intentando una y otra vez. Se que vienen mejores momentos para seguir sumando.»

En sus redes sociales «La Peque» culminaba escribiendo «Gracias a mi gente! La que siempre me apoya la que fue a verme, los que no pudieron ir pero se que están presentes los que me impulsan a seguir por más. Los que saben cuánto esfuerzo conlleva este deporte. Y a los que no me dejan que me rinda. simplemente gracias!»