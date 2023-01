Baby: se jugó la segunda fecha del torneo infantil de Lilán

En la noche del miércoles 11 de enero se jugó la segunda fecha del tradicional Torneo de Baby Fútbol 2023, que organiza el Club Atlético Lilán en el mini estadio Mario “Chita” Fernández -con entrada libre y gratuita- los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 21 horas, con servicio de cantina.

En una noche fresca, pero con un gran marco de público alentando a los equipos, se disputaron cuatro partidos, uno en Infantiles, uno en Mujeres sub 15 y los dos restantes en categoría Menores, con los siguientes resultados:

Infantiles:

Rotisería Mi Familia 3 (Eros Linares 2; Rafael Soma) vs Hola Remis 3 (Luciano Vergara; Tadeo García 2)

Mujeres Sub 15:

Lu-Ca-EM 2 (Brenda Andreatta; Pilar Couchez) vs Estudio Vecini 0

Menores:

Kiosko RPL 4 (Tobías Praiz; Justino Gancedo; David Carricart; Valentín Cepeda) vs Helados Chinos 0

Menores:

Servicentro GM 11 (Tomas Lageyre -2-; Pedro Montero; Elian Ortiz; Tian Lastra; Santino Coronel Pérez; Máximo Villarreal) vs Stylo Padel 0

PROXIMA FECHA – Viernes 13 de Enero – 21,00 horas

Infantiles: Rurales El Indio vs Hola Remis

Cebollitas: Shaddai vs Servicentro GM

Menores: Frutas Maxi vs Helados Chinos

Menores: Kiosco RPL vs Método Pilates