Violan la cuarentena para navegar en Monte Hermoso: secuestran 2 camionetas y 2 lanchas

Prefectura estaba haciendo hoy un recorrido por la playa de Monte Hermoso y se encontraron con dos camionetas y dos tráilers. Cuando los efectivos miraron el mar, avistaron dos lanchas.

Esperaron a que salieran para pedirle los papeles: no tenían habilitación, no tenían carné de conductor náutico deportivo y no estaban a nombre de ellos, ya que las dos embarcaciones eran prestadas.

Indicaron que los cuatro involucrados son montehermoseños y que los efectivos secuestraron tanto las lanchas como las camionetas.

El prefecto mayor jefe de zona, Felix Raúl Riccillo, estuvo a cargo del operativo.

Fuente: lanueva.com